Koolmees: banenverlies KLM 'in de geest van de regels'

Het verlies van circa tweeduizend banen dat KLM onlangs heeft aangekondigd is 'in de geest van de regels' rond de loonkostenregeling om ondanks de coronacrisis werkgelegenheid te behouden. Dat zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Den Haag

KLM doet een beroep op de noodregeling waarbij de overheid voor bedrijven die veel omzet zien wegvallen, een groot deel van de loonkosten voor haar rekening neemt. Voorwaarde daarvoor is wel dat een onderneming afziet van ontslagen.

Dat er gesneden wordt in de flexibele schil, is volgens Koolmees niet in strijd met die voorwaarden. Het gaat deels om krachten die worden ingehuurd, en niet bij KLM op de loonlijst staan. Ook verdwijnen er banen doordat tijdelijke contracten niet worden verlengd, en via natuurlijk verloop.

Koolmees heeft donderdag samen met zijn collega Wopke Hoekstra (Financiën) een 'openhartig gesprek' gevoerd met KLM-topman Pieter Elbers. Dat gebeurde ook op aandringen van de Tweede Kamer, waar de opstelling van de luchtvaartmaatschappij veel weerstand opriep.

Beide bewindslieden spreken vooral begrip uit voor de 'lastige situatie'. Koolmees wijst erop dat personeelskosten maar een deel van het probleem zijn. 'Er zijn ook kapitaalkosten van vliegtuigen, die nu aan de grond staan en niets opbrengen.' Koolmees zegt dat KLM daardoor 'vervelende keuzes' moet maken. Als medeaandeelhouder van moederbedrijf Air France-KLM is Nederland volgens Hoekstra voortdurend in gesprek met Frankrijk. Beide landen zijn volgens hem bereid er alles aan te doen 'om te zorgen dat het bedrijf deze lastige fase doorkomt'. <