Verzekeraars eindigen stevig in de min

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent lager op 471,46 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 641,18 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,6 procent. Milaan zakte 2,7 procent na een zware krimp van de Italiaanse dienstensector.

Aegon, ASR en NN Group stonden in de AEX in de min met respectievelijk 8,5 procent, 6,1 procent en 6,5 procent. De Nederlandse centrale bank adviseert verzekeraars aandeelhouders voorlopig niet te belonen met dividenduitkeringen of de inkoop van eigen aandelen. Volgens de toezichthouder is het nog niet duidelijk hoelang de coronacrisis voortduurt. Eerder schrapten veel banken al het dividend na eenzelfde oproep van de Europese Centrale Bank (ECB).