Kortjes binnenland (4)

Definitief levenslang voor schutter Gökmen T.

Gökmen T. gaat niet in hoger beroep tegen de veroordeling tot levenslang voor de aanslag in en bij de tram in Utrecht. Daarmee is de veroordeling onherroepelijk. Dat bevestigde zijn advocaat André Seebregts vrijdag. Het Openbaar Ministerie zei vrijdag ook geen hoger beroep in te stellen. Bij de aanslag op het 24 Oktoberplein kwamen op 18 maart vorig jaar vier mensen om het leven en ..

