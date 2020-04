Coronasterfte in Nederland mogelijk twee keer zo hoog als tot nog toe gemeld

Het aantal coronadoden ligt mogelijk twee keer zo hoog als het RIVM dagelijks bekendmaakt. Uit een eerste schatting van het RIVM op basis van CBS-cijfers blijkt dat de sterfte in de vierde week van maart aanzienlijk hoger ligt dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar.

In die week stierven er 3892 mensen, 870 tot 1181 meer dan verwacht. Een aanzienlijk deel is vermoedelijk gestorven door het coronavirus. Aangezien het RIVM niet iedereen meer test, is het sterftecijfer in Nederland hoger dan de dagelijkse rapportage van het RIVM. Vooral ouderen in verpleeghuizen of ouderen die thuis sterven worden niet meer allemaal getest op het corona..

RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft woensdag in de Tweede Kamer al uitgelegd dat de sterftecijfers die het CBS verzamelt, uiteindelijk de beste indicatie voor de sterfte door het coronavirus kunnen opleveren. Het RIVM brengt namelijk niet alle gevallen meer in kaart. Voor het RIVM is de daadwerkelijke sterfte ook minder van belang voor het bepalen van het beleid om het virus te bestrijden.

