Sebastiaan is niet bang

Sebastiaan Belder is verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp, de ic en de hartbewaking van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

‘Het is indrukwekkend wat we nu meemaken. Normaal werk ik twee maanden op de spoedeisende hulp (SEH) en vervolgens twee maanden op de ic en de hartbewaking. Maar vorige week heb ik al een aantal keren op de corona-ic gewerkt, terwijl dat niet de planning was. Dat zal de komende tijd wel zo blijven gaan. Ik heb een voltijdbaan, maar zal waarschijnlijk overuren gaan maken. De sfeer op alle afdeli..

Op de corona-ic kan het hectisch zijn. Tijdens mijn eerste dienst daar kregen we een man van vijftig die altijd gezond was. In korte tijd stortte hij in. We konden maar heel even met hem praten voor hij geïntubeerd werd. We zijn vier uur intensief met hem bezig geweest – de ic is een heel technische afdeling – voordat we de familie konden inlichten hoe het ging. De familie mag ook niet op de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .