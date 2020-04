Gratis mondkapjes voor zorgpersoneel

Het bedrijf heeft inmiddels bijna vierduizend bestellingen binnengekregen.

Wijchen

Naaiatelier ByKay van eigenaar Kay Poelen deed vorige week een oproep voor vrijwilligers. Er meldden zich 147 vrijwilligers en naaiclubs. Het Wijchense bedrijf zou anders in deze tijd op een drukke babybeurs in Brussel staan, maar de beurs ging door de coronacrisis niet door. Winkels annuleerden hun bestellingen bij het naaiatelier. Daarvoor in de plaats komen nu bestellingen van personeel in d..

