Groter leefgebied wolf op de Veluwe

De wolven op de Veluwe breiden hun leefgebied uit. Mogelijk is er ook een nieuwe wolf uit Duitsland naar de Veluwe gekomen. Voor het eerst is aan de zuidrand van het natuurgebied een wolf op camerabeelden vastgelegd, aldus boswachter André ten Hoedt van Natuurmonumenten vrijdag. De wolf in de Veluwezoom staat bij een gedood edelhert. Het kan zijn dat het de wolvin is die zich al langer op de Midden-Veluwe heeft gevestigd. Omdat jonge wolven in deze tijd van het jaar rondzwerven op zoek naar een eigen territorium kan het ook voor Nederland een nieuwe wolf zijn. Er zijn DNA-monsters van het dode edelhert genomen waaruit moet blijken om welke wolf het gaat.