NOS herhaalt Koningsdagen

Hilversum

De officiële viering van Koningsdag in Maastricht is dan wel afgelast vanwege de corona-uitbraak, maar de omroep zendt aan het begin van de middag een special uit met hoogtepunten van alle zes de Koningsdagen. Vanaf de eerste, in 2014, in De Rijp en Amstelveen, via de edities in Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen, tot de laatste, vorig jaar in Amersfoort. 'We zien het karakter van de feestelijkheden in de loop der jaren veranderen en we zien de rol van de prinsessen groter worden', aldus de NOS.

Aansluitend volgt een herhaling van Het huis van De Koning uit 2017. <