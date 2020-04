‘Je ziet ze denken: daar is de ic-dokter, daar komt mijn vonnis’

Een dag op de intensive care van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Tilburg

In hun blauwe plastic schorten, maskers, spatbrillen en mutsjes staan vier artsen en verpleegkundigen klaar op de intensive care. Ze zijn alert. Voor hen ligt een man in zijn bed. Hij heeft het groene zuurstofkapje even van zijn mond gehaald. Zijn bewegingen zijn traag.

‘Ik ben heel bang’, zegt de man.

De man op het bed zoekt oogcontact. Over een paar minuten zal hij worden beademd en niemand kan zeggen of hij na een paar weken nog wakker zal worden. Gisteren heeft hij zijn familieleden nog gezien.

