Leidt thuisonderwijs tot een kloof tussen de kinderen uit ‘normale’ en achterstandsgezinnen?

Leidt afstandsonderwijs via de computer tot een kloof tussen kinderen uit ‘normale’ gezinnen en leerlingen in achterstandssituaties? ‘De kinderen uit achterstandsgezinnen zijn moeilijk online te krijgen. Als docent moet je aanhoudend bellen’, zegt orthopedagoog Iris van Rosmalen van het Wellantcollege in de Utrechtse wijk Zuilen.