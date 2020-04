Toch klimaatbeleid: productie kolencentrales moet fors lager

Den Haag

Haagse bronnen bevestigen een bericht van de NOS, dat het kabinet hierover wil praten met de eigenaren van de twee kolencentrales op de Maasvlakte en de centrale in de Eemshaven.

Die maatregel maakt deel uit van het pakket plannen om de uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) te verlagen. De CO 2 -uitstoot moet in 2020 met een kwart zijn verminderd ten opzichte van 1990 om aan het vonnis te voldoen van de zaak die door milieubeweging Urgenda is aangespannen.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) zou deze maatregelen eigenlijk nog voor 1 april presenteren, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

kwart van de capaciteit

De elektriciteitsproductie gaat dit jaar al omlaag als het aan het kabinet ligt en wordt mogelijk uiteindelijk verlaagd tot ongeveer een kwart van de capaciteit, laten ingewijden weten. Ook wordt er gekeken naar de mogelijke sluiting van één van de centrales. Om welke het zou gaan, is nog niet bekend.

Wiebes schreef al eerder aan de Tweede Kamer over ‘maatregelen rond de kolencentrales’ om de CO 2 -uitstoot te verlagen.

Maasvlakte

Een van de kolencentrales op de Maasvlakte, de Riverstonecentrale, ligt al sinds januari stil.

Wiebes meldde vorige maand aan de Kamer dat de eigenaar van de kapotte centrale verwacht deze ‘rond de zomer’ weer in gebruik te kunnen nemen. <