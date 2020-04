Rutte roept Duitsers en Belgen toe: kom niet naar Nederland

Den Haag

Dat zei hij donderdag na afloop van een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Pasen is een populaire periode voor korte vakanties in vakantieparken en op campings. Rutte zegt dat er geen sprake is van een verbod. De Nederlandse oproep wordt onder meer via sociale media verspreid. ‘Bleib zu Hause, restez à la maison’ zal de boodschap zijn, zei Rutte.

Door de coronacrisis is het grensverkeer met beide landen al fors teruggelopen. Met Duitsland is dat een vermindering van 70 procent en met België 80 procent, zei Rutte: ‘We werken samen om het naar nul terug te brengen.’ Grenscontroles door de marechaussee zijn volgens de premier nu niet aan de orde.

De grens met België is sowieso dicht voor mensen die geen belangrijke reden hebben om die over te gaan. Mensen in vitale beroepen kunnen wel gewoon de grens over gaan, benadrukte hij. Zij hebben daar een speciaal vignet voor.

De verwachting is al dat bijna geen toeristen uit de buurlanden zullen komen. Er zijn bijna geen boekingen voor campings en hotels. Veel vakantieparken zijn dicht, of in elk geval de sanitaire en wasvoorzieningen.

Ook deed Rutte opnieuw een oproep aan Nederlanders om met mooi weer en met Pasen vooral thuis te blijven. Wie een frisse neus wil halen, kan dat beter alleen doen, in de eigen buurt doen en waar weinig mensen zijn. Verder is het verstandig niet op familiebezoek te gaan en als het echt niet anders kan, dat te beperken tot maximaal drie personen, zei Rutte. <