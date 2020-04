Marieke Lucas Rijneveld op shortlist Booker Prize

Londen De debuutroman van Marieke Lucas Rijneveld, De avond is ongemak, is genomineerd voor de International Man Booker Prize 2020.

Via Twitter liet Rijneveld (28) weten ontzettend blij te zijn met de nominatie. De avond is ongemak kwam uit in 2018 en werd een bestseller. In Engeland verscheen het onder de naam The Discomfort of Evening. Hoofdpersoon Jas, die opgroeit in een gereformeerd boerengezin, ontspoort nadat haar oudste broer is verdronken tijdens het schaatsen. Marieke Lucas Rijneveld zelf kende een soortgelijke jeugd..

