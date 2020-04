Hulp voor kinderen die niet online zijn

Hilversum

Schooltv (ntr) komt vanaf maandag met educatieve programma's op de tv-zender NPO Zappelin extra. De programma's zijn bedoeld voor basisschoolkinderen die geen laptop, tablet of internetverbinding hebben. Nu de scholen dicht zijn vanwege het coronavirus, groeit de zorg over de niveauverschillen die kunnen ontstaan tussen scholieren. Zo kunnen ouders niet altijd helpen bij het thuisonderwijs en beschikt niet elk gezin over voldoende mogelijkheden om het volledige lespakket online te kunnen volgen. Daarnaast is het volgens NPO Zapp een aantal scholen nog niet gelukt om passend onderwijs op afstand te bieden. <