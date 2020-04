‘De coronacrisis tast de zorg rond overlijden aan’

Utrecht

Dat zegt bestuurder Saskia Teunissen van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) vandaag in een interview in deze krant. Doordat nauwelijks naasten worden toegelaten aan het sterfbed, is er meer angst onder terminale patiënten. Ook kan het rouwproces van de nabestaanden erdoor worden verstoord, zegt Teunissen. Zij is tevens directeur van een hospice en hoogleraar..

PZNL heeft aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een protocol voorgelegd dat meer naasten bij een stervende coronapatiënt toelaat. ‘Wij willen dat er vijf naasten aanwezig mogen zijn. Niet alle vijf tegelijk, maar twee aan twee. Zij kunnen dan elkaar vasthouden en na afloop de beelden bij het sterfbed met elkaar delen.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .