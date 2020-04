Revalidatie voor ex-coronapatiënten

Coronapatiënten die een wekenlang verblijf op de intensive care overleven, wacht een intensieve herstelperiode. Artsen van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht hebben als eerste in Nederland een revalidatieprogramma ontwikkeld voor deze patiënten. Ze hebben dat meteen beschikbaar gesteld aan de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en brancheorganisatie Revalidatie Nederland.

Duitse ziekenhuizen kunnen mogelijk meer Nederlandse coronapatiënten opnemen. In diverse regio's in Duitsland is nog ziekenhuiscapaciteit over, omdat daar sprake is van 'een minder uitgesproken epidemie', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Tot nog toe hebben drie Duitse ziekenhuizen Nederlandse COVID-19-patiënt..

Twee zogenoemde coronahoesters zijn woensdag tijdens snelrechtzittingen in de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot twaalf weken celstraf. Daarnaast moesten ze schadevergoedingen van 400 euro betalen aan de agenten die ze hebben bespuugd na hun arrestatie. De politierechter in Utrecht veroordeelde woensdag zes verdachten voor het bedreigen van hulpverleners met corona tot soortgelijke straffen.

