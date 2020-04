Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart weleens discriminatie, blijkt uit onderzoek van het SCP. Dat is ongeveer evenveel als in 2013. Wel zijn de verhoudingen verschoven: Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren minder discriminatie, studenten en scholieren juist meer.

Den Haag

‘Je krijgt op een of andere manier het gevoel van: hé, ik word hier anders aangekeken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als ik met Nederlandse vrienden ergens in een kroeg kom waar alleen Nederlanders zijn. Maar ook als je een keer in een trein of een bus stapt, dat er bijvoorbeeld een mevrouw haar tas steviger naar zich toetrekt als ze jou ziet, net alsof je haar tas wilt afpakken.’

