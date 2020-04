Stilte en vlaggen halfstok in Italië

Rome

In heel Italië zijn dinsdag vlaggen halfstok gehangen om te stil te staan bij de slachtoffers van het coronavirus. Het is een initiatief van de burgemeesters van het land, meldde persbureau ANSA. Ook in Vaticaanstad hangen de vlaggen halfstok. In veel plaatsen is op het middaguur een minuut stilte in acht genomen. Meer dan 11.500 mensen zijn aan het nieuwe coronavirus bezweken terwijl er circa 100.000 besmettingen zijn vastgesteld. Onder de doden zijn 66 artsen. De inperking van de bewegingsvrijheid, blijft volgens Italiaanse media waarschijnlijk tot 4 mei van kracht. <