Ic gaat niet op leeftijd selecteren

Utrecht

Dat bevestigt een woordvoerder Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Het actuele draaiboek voor intensivisten spreekt wel over een ‘hoge biologische leeftijd’ als grond om een patiënt in crisistijd niet meer op te nemen. Cruciaal is daarin de aanduiding biologische: niet het aantal jaren maar de ‘beperkte prognose’ van deze groep staat centraal. Daarond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .