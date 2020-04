Selecteren op de ic: vier opties

Een tot intensive-care unit omgebouwde kamer in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. (beeld anp / Sem van der Wal)

Utrecht

Een tachtigjarige - nog vitaal - heeft het laatste beademingsapparaat gekregen op de intensive care. Dan komt er een jonge moeder van drie kinderen binnen, die ook aan de beademing moet. Het is een extreem voorbeeld, dat vermoedelijk nooit zal voorkomen in een Nederlands ziekenhuis. Toch is in tijden van een pandemie dit scenario dichterbij dan ooit.

Acht jaar geleden publiceerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een belangrijk adviesorgaan van de overheid, een verkenning over deze thematiek onder te titel ‘Rechtvaardige selectie bij een pandemie’. Uitbraken van onder meer de Mexicaanse griep en het ebolavirus vormden de aanleiding voor het advies. In het advies passeren mogelijke selectiemechanismen de revue.

