Iedere Nunspeter kent wel iemand met virus

In Nunspeet zijn relatief veel coronapatiënten; hoe dat kan is onduidelijk. Drie leden van plaatselijke christelijk mannenkoor Salvatori zijn aan de ziekte overleden en drie liggen er in het ziekenhuis.

De winkelstraat van Nunspeet is behoorlijk verlaten, waardoor afstand van elkaar houden geen probleem is. 'De maatregelen worden heel bewust nageleefd. 99 procent van de mensen houdt zich eraan. Mensen zijn bang voor besmetting.' (beeld Dick Vos)

Nunspeet

Naast de Dorpskerk in Nunspeet staat een moeder gebukt kinderschoenen uit schoenendozen te pakken. De dozen staan op de grond. Er liggen ook stapeltjes kleren. Ze heeft twee jonge dochtertjes bij zich in de bakfiets en een zoon die op zijn eigen fiets is. Ze zijn buiten kleren aan het bekijken en passen. De moeder wil haar kinderen niet meenemen de winkel in, legt ze uit. Ze is niet zozeer b..

