Nederlanders enthousiast over EU

Nederland staat aan kop in de steun voor de EU. Het enthousiasme voor de Europese samenwerking is na de economische crisis van 2008 gegroeid. Slechts 14 procent van de Nederlanders is het eens met de stelling dat Nederland in de toekomst beter af is buiten de EU.

Den Haag

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de eerste editie van 2020 van het kwartaalonderzoek ‘Burgerperspectieven’.

De mate van tevredenheid over het lidmaatschap van de EU is aanzienlijk groter dan vijf jaar geleden. Toch is er verdeeldheid over de vraag of meer Europese samenwerking gewenst is. Een kleine meerderheid (52 procent) is van mening dat er meer besluiten op Europees niveau genomen moeten worden. Een grote minderheid (43 procent) wil dat juist niet. De mate van tevredenheid over de EU blijkt ook ..

