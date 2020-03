Grote rust in bossen en op de stranden

Nederlanders hebben afgelopen weekend gehoor gegeven aan de dringende oproep van het kabinet de coronamaatregelen in acht te nemen.

Amersfoort

Nederlanders hebben afgelopen weekend gehoor gegeven aan de dringende oproep van het kabinet de coronamaatregelen in acht te nemen.

Op stranden en markten en in bossen en parken was het opvallend rustig. Een weekend eerder werd de aansporing om thuis te blijven en drukke plaatsen te mijden massaal genegeerd. Daarop kondigde de regering strengere maatregelen aan tegen verspreiding van het coronavirus. ‘De mensen houden zich echt aan de regels en lijken er van doordrongen te zijn dat het beter is thuis te blijven. Het b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .