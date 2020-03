Maand maart halve graad kouder dan februari

Amsterdam

Het was met 7,2 graden de op één na warmste februarimaand ooit gemeten, tegen een normaal gemiddelde van 3,9 graden. Maart was met 6,7 graden een halve graad warmer dan gemiddeld. De nachten waren een stuk frisser dan in februari. De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg 2,7 graden en in februari 4,2 graden.

Het aantal vorstdagen in maart komt uit op zes tegen acht normaal. Het koudst was het tot nu toe op 25 maart, met in Woensdrecht -6,2 graden en in De Bilt -4,3 graden. Het kwam in maart slechts één keer tot een temperatuur van 15 graden of meer in De Bilt, de minimale voorwaarden voor registratie van een lentedag. Normaal gesproken lukt dit wel al drie keer. Op 18 maart werd de hoogste temperatuur van de maand genoteerd met in Arcen 17,6 graden. In de eerste helft van maart was het regenachtig en onstuimig, daarna grotendeels droog. <