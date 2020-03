Bijna alle ic-bedden zijn bezet

Bijna alle beschikbare ic-bedden in Nederland zijn bezet. De Volkskrant meldde zondag dat er 971 patiënten op de ic liggen. Tot afgelopen weekeinde telde Nederland 950 beschikbare ic-bedden voor corona-patiënten, dat aantal zal spoedig worden uitgebreid naar 1036 ic-bedden. Maar per dag groeit het aantal coronapatiënten dat naar de ic moet per saldo met zo’n tachtig.

Een week geleden verwachtte het RIVM dat het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nu te zien zou zijn. Dat is ook gebeurd, maar minder dan het RIVM had verwacht. Bovendien is men een stuk somberder over het aantal coronapatiënten dat op de intensive care terecht zal komen.

Twee patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle zijn overgeplaatst naar een ziekenhuis in het Duitse Münster. Het ziekenhuis bereidt zich voor op een piek aan coronapatiënten op de intensive care. Met het oog daarop zijn beide patiënten alvast overgebracht naar Duitsland, niet omdat er al een tekort aan ic-bedden is.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .