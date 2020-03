Den Haag

De coalitiepartijen willen dat het kabinet lokale en regionale kranten gaat steunen. Huis-aan-huiskranten zijn in financiële problemen gekomen doordat de advertentiemarkt is ingestort door de coronacrisis, aldus brancheorganisatie NNP. Harry van der Molen (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Joost Sneller (D66) en Zohair El Yassini (VVD) willen dat het kabinet de portemonnee trekt voor de media, schrijven ze in Kamervragen. <