Vlak voor de bevrijding gedood

De bevrijding van Oost-Nederland was nodig om rugdekking te bieden aan het geallieerde hoofdleger in Duitsland. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 44: Canadezen vallen de Achterhoek binnen.

In juli 1944 werd Karl Eberhard Schöngarth commandant van de Sicherheitspolizei en de SD in Nederland. Hij moest het verzet bestrijden. Schöngarth had een slechte naam. Hij dronk en schold en vloekte veel, en kon zich vandaag niet meer herinneren welke bevelen hij gisteren gegeven had. Een van zijn bevelen heeft diepe sporen nagelaten. In januari 1945 bepaalde Schöngarth dat verz..

Onder het bewind van Schöngarth werd er hard en meedogenloos op het verzet gejaagd. Vanaf 11 september 1944, kort na Dolle Dinsdag, toen de bevrijding aanstaande leek, mocht elke Nederlander die op heterdaad was betrapt bij het plegen van een verzetsdaad, ter plekke worden doodgeschoten. Op veel kantoren van de Sicherheitsdienst werd dit gezien als een vrijbrief om te moorden.

