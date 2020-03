UMCG vraag iPads voor contact familie coronapatiënten

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vraagt bedrijven om iPads te leveren. Die heeft het Groningse ziekenhuis nodig op de intensivecareafdelingen, om contact te maken met de familie van coronapatiënten.

Coronapatiënten die op de ic liggen, mogen geen bezoek ontvangen. Daarom maakt het ziekenhuis gebruik van iPads, waarmee verpleegkundigen via Skype contact leggen met familieleden van de patiënten. Zo kunnen ze de patiënt even in beeld brengen en vertellen hoe het met hen gaat, ook als diegene zelf niet bij kennis is. Dat is het geval bij de meeste coronapatiënten op de ic, laat een woord..

