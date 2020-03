Rustig op de stranden, bossen drukker dan normaal

Ondanks het mooie voorjaarsweer bleef het zaterdag rustig op de Nederlandse stranden. In sommige natuurgebieden was het wel drukker dan normaal.

Scheveningen

Vanwege het coronavirus werden mensen opgeroepen dit weekend niet naar de stranden te komen. Daaraan is gehoor gegeven, laat een woordvoerder van gemeente Noordwijk weten. Stranden bij Scheveningen en Hoek van Holland waren zaterdagmiddag rustig. Ook op de boulevard van Noordwijk aan Zee was het rustig en hielden mensen voldoende afstand.

Vorige week werd de aansporing om stranden, parken en bossen te mijden deels in de wind geslagen, mede in verband met het mooie weer. Hoewel het weer zaterdag opnieuw aantrekkelijk was, is een toestroom op de stranden uitgebleven.

