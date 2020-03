Burgemeester Rotterdam sluit campings in regio

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft alle campings in de regio Rotterdam-Rijnmond gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Recreëren is onverantwoord, zegt de burgemeester van Rotterdam. 'Mijn oproep is: blijf thuis. Alleen samen kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Het is onverantwoord om naar deze plekken te komen voor recreatie. Neem de maatreg..

