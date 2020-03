Minister komt met regels voor goed gedrag in het ov

Dat medewerkers in het openbaar vervoer in het gezicht worden gehoest tijdens de coronacrisis en onbeschoft worden behandeld is 'ongehoord'.

Den Haag

Dat vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Om het asociale gedrag tegen te gaan is volgens haar een protocol nodig voor het reizen met het ov. Het protocol moet duidelijk maken wat wel en niet mag. De minister zegt zich 'ongelooflijk boos' te maken over mensen die 'denken dat het lollig is om mensen in hun gezicht te hoesten'.

In het protocol staan spelregels die aangeven 'hoe je je fatsoenlijk moet gedragen, als mensen het kennelijk zelf niet snappen', zegt Van Nieuwenhuizen. Daar valt bijvoorbeeld onder het niezen in de elleboog en afstand van elkaar houden. Aan vervoerders wordt gevraagd om tijdens de schoonmaak extra te letten op handvatten, zeeppompjes in de wc goed bij te vullen en grotere treinstellen in te zetten bij drukte.

De minister benadrukt om alleen met het ov te gaan als het echt nodig is, maar dat er ruimte voor flexibiliteit moet zijn. 'Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken.' <

Rutte blij met straf 'coronakuchers'

Premier Mark Rutte is 'heel blij' dat meerdere 'coronakuchers' fors zijn bestraft. Politici, en zeker de premier, mengen zich in de regel niet in de rechtspraak. De rechterlijke macht moet onafhankelijk zijn werk kunnen doen, vinden ze. Maar Rutte maakt 'deze week één uitzondering'. Hij vindt het gedrag 'zó asociaal'. Onder anderen twee Brabanders die respectievelijk beveiligers en een agent de stuipen op het lijf joegen door net te doen alsof ze hen zouden besmetten, kregen eerder deze week een paar weken cel opgelegd.