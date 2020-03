Koningin bezoekt plantenkwekers

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag een werkbezoek afgelegd aan een plantenkwekerij in Honselersdijk. Zij liet zich daar bijpraten door bloemen- en plantenkwekers over de gevolgen van de corona-uitbraak voor deze sector. Door de coronacrisis is de vraag naar sierteeltproducten vrijwel helemaal weggevallen. De koningin kreeg een rondleiding door het bedrijf Zuidbaak waar onder andere violen en primula’s worden gekweekt. Eigenaar Walter Zuiderwijk praatte de vorstin bij over de gevolgen van de huidige situatie voor zijn bedrijf en personeel. Daarna volgde een gesprek met een aantal bloemen- en perkplantenkwekers en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. <

