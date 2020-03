Henk van Essen nieuwe korpschef van de politie

Den Haag

Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft Van Essen 'heel veel blauw bloed', doelend op de kleur van de politie. 'Van Essen is een politieman in hart en nieren.'

Van Essen werkt al tientallen jaren bij de politie en was al plaatsvervangend korpschef. Hij wordt per 1 mei de derde korpschef van de Nationale Politie. Sinds 2013 was hij al lid van de korpsleiding en daarvoor was hij korpschef van de eenheid Haaglanden.

'Mijn hele loopbaan ben ik al verbonden aan het politiewerk. Mijn inzet als korpschef is om verder te bouwen aan een korps waarin de menselijke maat en professionaliteit centraal staan', aldus Van Essen. Er wordt volgens hem in deze tijden van crisis een groot beroep op de politie gedaan. 'Ik ben trots op alle collega’s die ook in deze moeilijke en onzekere tijden zorgdragen voor een veilig Nederland.'

De Centrale Ondernemingsraad van de politie feliciteert Van Essen op Twitter met 'de mooiste hondenbaan van Nederland'. <