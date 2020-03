112 doden, koning bezoekt ziekenhuis

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 546. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is de afgelopen 24 uur met 112 gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is de grootste toename van het aantal doden gemeld in een dag sinds de uitbraak van het virus. Deze mensen zijn niet allemaal het afgelopen etmaal overleden.