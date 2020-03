Luchtkwaliteit door coronacrisis enorm verbeterd

Op beelden die de Sentinel-5P-satelliet verzamelde, is duidelijk te zien dat er veel minder vervuilende stoffen worden uitgestoten in Nederland. De rode vlekken stellen de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht voor. Voor deze afbeeldingen zijn de metingen van verschillende dagen gecombineerd, om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen. Dit omdat metingen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het weer - zo kan de satelliet bijvoorbeeld niet door wolken heen 'kijken'. Door het mooie weer van de afgelopen dagen heeft het KNMI extra metingen kunnen doen boven Nederland. (beeld KNMI)

De Bilt

Dat blijkt uit een analyse van satellietmetingen uit 2019 en 2020 door het meteorologisch instituut KNMI. Door de maatregelen om corona te bestrijden is onder andere het weg- en vliegverkeer enorm afgenomen. Daardoor is er tijdelijk minder uitstoot van sc..

Klimaatkenners wijzen op de grote rol van zware vervuilers: de zware industrie zoals Tata Steel, de scheepvaart, de landbouw. Zolang die op volle sterkte doorgaan, is het effect toch tijdelijk. Hoewel de lucht nu opvallend schoon is, is dat ‘voordeel’ betrekkelijk. ‘Als er 90 procent minder autoverkeer is, neemt de luchtvervuiling daardoor toch maar 10 procent af’, zegt econoom Herman Volleb..

