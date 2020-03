434 doden, ministerraad in Rolzaal

Het aantal aan het nieuwe coronavirus gerelateerde sterfgevallen in Nederland is toegenomen tot 434. Dat zijn er 78 meer dan 24 uur eerder bekend was. Deze mensen zijn niet allemaal sinds woensdag overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat namelijk niet altijd direct doorgegeven aan het instituut. Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnamen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 2151 mensen met de ziekte COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 315 meer dan woensdag bekend was.