'Bepaal vooraf of je met corona op ic wilt komen of niet'

Alle Nederlanders, maar met name de 65-plussers en mensen die al een ziekte hebben, moeten zich afvragen of ze bij behandeling voor corona gebruik willen maken van intensive care.

Amersfoort

Dat bepleiten ethicus Theo Boer (60) en gepensioneerd arts Paul Lieverse (66) vandaag in een opiniestuk in deze krant.

In Nederland dreigt door de coronacrisis een tekort te ontstaan aan ic-bedden voor patiënten met levensbedreigende aandoeningen. Lieverse heeft zelf besloten dat hij niet naar een ic wil als hij het virus krijgt.

Boer en Lieverse geven geen richtlijn wie af moet vallen als de intensive care vol is. 'We willen de ic-artsen niet voor de voeten lopen.' Als iedereen daar zelf over nadenkt, zal de capaciteit van ic-afdelingen niet snel worden overschreden. 'En wij zeggen er als christenen nadrukkelijk bij: de dood hoeft volgens ons ook niet tegen elke prijs te worden weggedrukt.'

