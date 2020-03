Verdachte geweld bij trouwstoet komt vrij

Rotterdam

De 26-jarige Shahid B., die ervan wordt verdacht vorig jaar zomer een Rotterdamse agent te hebben neergeslagen bij een trouwstoet, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag bepaald dat hij 30 maart het huis van bewaring mag verlaten. De schorsing van het voorarrest is tegen de zin van het Openbaar Ministerie (OM). Volgens justitie bestaat er groot gevaar voor herhaling. Het OM wees daarbij op eerdere veroordelingen van de verdachte. Hij wordt in een project voor begeleid wonen geplaatst. De reclassering zal toezicht op hem houden. <