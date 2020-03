Coronacentrum in Rotterdam met afdeling voor stervenden

Rotterdam

Een zorghotel van thuiszorginstelling Aafje wordt nog deze week vrijgemaakt. De honderd patiënten die er revalideren, gaan naar huis of worden ondergebracht in een ander tehuis. Dat hebben de gezamenlijke zorginstellingen in Rotterdam donderdag bekendgemaakt. Het coronacentrum bevindt zich direct naast het Maasstad Ziekenhuis.

In het centrum kunnen mensen terecht ‘die geen ziekenhuisomgeving meer nodig hebben, maar nog wel medische zorg’, vertelt woordvoerder Kim Wuyts van Aafje. Dat kunnen mensen van alle leeftijden zijn. Maandag kunnen de eerste patiënten er terecht, mits er voldoende beschermend materiaal is voor het zorgpersoneel en het vervoer naar het centrum goed is geregeld.

