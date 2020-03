Drie doden, dertien besmettingen corona in ouderencomplex Sommelsdijk

Het woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk kampt met een uitbraak van het coronavirus. Drie bewoners zijn overleden, dertien zijn besmet, dertien andere wachten nog op de testresultaten. De GGD vermoedt dat de bewoners elkaar besmet hebben tijdens de kerkdienst op biddag in de kapel die bij het ouderencomplex hoort. Dat was een dag voordat het kabinet alle bijeenkomsten in grote groepen verbood.

Het woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. (beeld Google Streetview)

In een verklaring op de website laat zorgorganisatie CuraMare, waar het ouderencomplex onder valt, weten zich aan alle maatregelen te houden om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. ‘Ondanks alle maatregelen hebben we het virus helaas niet buiten de deur kunnen houden. We betreuren dit en leven mee met de betreffende cliënten, familie, naasten en medewerkers’, zegt bestuurslid ..

De zorg op de locatie gaat door. Besmette bewoners worden in isolatie verzorgd en personeel maakt gebruik van extra beschermingsmiddelen bij elke besmette of van besmetting verdachte bewoner. CuraMare is de grootste werkgever op het eiland.

