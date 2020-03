'Dogmatisch zacht'

De Amerikaanse zanger Kenny Rogers is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij stierf thuis op zijn 1200 hectares metende landgoed in Colbert, Georgia.

De familie van Rogers liet weten dat er in kleine kring afscheid van hem wordt genomen vanwege de maatregelen in de VS om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Later volgt er een publieke herdenking.

Rogers werd bekend in de jaren zeventig met pittige countrymuziek en wat cynische, progressieve teksten. In die tijd steunde hij ook nog de Democratische partij. Vanaf de jaren tachtig hoorde hij steeds meer bij het establishment en neurieden ook Republikeinen zijn liedjes.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .