Zes kinderen over hun eerste week thuis: ‘Het is jammer dat ik mijn vriendjes niet zie’

wie: Meinko de Boer (13) uit Veenendaal

waar: 2 VWO Ichthus College in Veenendaal

Vanaf woensdag kon dat trouwens niet meer omdat toen de lessen begonnen via Itslearning (een digitale leeromgeving, red.). Dat houdt in dat we een opdracht van de docent krijgen op het tijdstip dat we normaal dat vak zouden hebben. Vragen kunnen we via de mail aan de docenten stellen. Zo gaan we niet te veel achterlopen. Er zijn voorlopig geen toetsen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .