Kinderen in quarantaine

wie: Marten de Jong (14) uit Zeist

waar: 3 gymnasium op De Passie

'Ik ben zelf niet heel veel bezig met het coronavirus, maar ik hoor het wel constant om me heen. Voor mij is het grootste gevolg dat ik nu thuis al mijn werk moet doen in plaats van op school. De leraren hebben voor elk vak in Magister (de digitale leeromgeving, red.) gezet wat ik elke dag ongeveer moet doen, dus dat doe ik dan. Ik vind het wel fijn om thuis te zijn. Niet dat ik school zo v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .