Sinds de leerlingen thuis zitten door de coronacrisis en les krijgen met digitale middelen, komt de dagopening in het gedrang. In normale tijden wordt op de meeste christelijke scholen de dag geopend met een geestelijk moment: een bijbelverhaal, een paar verzen uit de Bijbel, al dan niet met een toepassing of verwerking. Dat is lastig nu de leerlingen niet meer fysiek..

Voor situaties als deze heeft Verus, een koepelorganisatie waarbij vierduizend christelijke scholen zijn aangesloten, het digitale platform Start ontwikkeld, samen met uitgeverij Kwintessens en mediabedrijf Nachtzon Media. Het idee ontstond bij Verus-adviseur Dico Baars. ‘Wij vroegen ons af hoe onze organisatie scholen kan steunen op het gebied van i..

