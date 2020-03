Kinderen in onveilige thuissituaties mogen toch naar school

Een lege kapstok op een basisschool in Den Haag. Scholen in het hele land gaan tot en met 6 april dicht door het coronavirus. (beeld anp / Bart Maat)

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn sinds maandag gesloten in het hele land. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen wordt al een uitzondering gemaakt. Het kabinet heeft nu besloten dat ook voor kwetsbare kinderen andere regels gelden. Hoe de opvang er voor die groep precies uitziet, moet per gemeente worden bepaald, in overleg met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Je..

Het kabinet komt ook met extra tablets en laptops om het voor kinderen makkelijker te maken om thuis onderwijs te volgen. Niet iedereen heeft die apparaten in huis, zegt Slob. ‘Er zijn ook kinderen waar thuis geen internetverbinding via Wifi is. Telecomprovider KPN gaat daarom voor duizend huishoudens gratis internet regelen, en ik sluit niet uit dat andere providers ook zullen volgen.’

