Martin van Rijn volgt Bruno Bruins op

Martin van Rijn wordt de nieuwe minister van Medische zorg. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdagmiddag bekend gemaakt. Hij zal in elk geval voor drie maanden die post bezetten. De benoeming van Van Rijn is opmerkelijk omdat hij lid is van de PvdA. ‘Deze crisis is zo groot, dat partijpolitiek er nu even niet toe doet’, aldus de premier.

Van Rijn was in het vorige kabinet vijf jaar lang staatssecretaris op Volksgezondheid. Daarvoor was hij jarenlang topambtenaar op dat ministerie. Rutte prijst zich gelukkig zo snel een goed ingevoerde bewindsman te hebben gevonden na het terugtreden van Bruno Bruins.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .