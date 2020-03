Kind krijgt naam Willem Alexander uit dank voor verblijf in Nederland

In het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk werd een Willem Alexander geboren. Deze naam gaven zijn ouders, Syrische vluchtelingen, hem uit dankbaarheid voor hun verblijf in Nederland.

Harderwijk

In deze verwarrende en angstige tijd, met een continue stroom aan slechte berichten over de corona-pandemie, valt er soms ook een heugelijk feit te melden. In het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk kreeg een Syrisch vluchtelingenpaar een kind dat zij Willem Alexander noemen. ‘Zijn trotse ouders gaven hem deze oerhollandse naam omdat zij dankbaar zijn voor de opvang in N..

