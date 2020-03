Griepepidemie lijkt teruggekeerd

In Nederland is weer sprake van een griepepidemie. Volgens de nieuwste cijfers van het Nationaal Influenza Centrum (NIC) meldden zich vorige week 11,5 patiënten per 10.000 inwoners bij de huisarts met griepverschijnselen. Een week eerder waren dat er 10 per 10.000. Dat betekent dat twee opeenvolgende weken het aantal meldingen van een 'influenza-achtig ziektebeeld' is uitgekomen bo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .