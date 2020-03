Google eert vader van ‘handen wassen’

Mountain View

Vanwege de coronacrisis staat Google vandaag stil bij de man die ontdekte hoe belangrijk handen wassen is. Boven het zoekvenster staat een afbeelding van de arts Ignaz Semmelweis (1818-1865), hoofd van een kraamkliniek in Wenen. Destijds stierf een op de vijf vrouwen in het kraambed. Semmelweis ontdekte dat dit kwam door infecties. Artsen en verplegers namen ziekmakers mee van overleden moeders en besmetten daarmee de volgende patiënten. Voortaan moesten zij voor elke behandeling hun handen wassen. In enkele maanden daalde de sterfte naar een paar procent. <