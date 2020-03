Bezoek mag verpleeghuis niet meer in

Den Haag

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de nieuwe maatregel ingrijpend. ‘Maar juist omdat ouderen zo kwetsbaar zijn, moeten we dit besluit nemen.’ Het verbod op bezoek geldt niet voor ouderen die in de laatste fase van hun leven zitten. ‘Het is belangrijk dat mensen afscheid kunnen nemen van geliefden’, aldus De Jonge. Dat bezoek moet per verpleeghuis zorgvuldig w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .